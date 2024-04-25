На цьому наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в соцмережі X.

“Висновки незалежної Місії шокують: особи, причетні до свавільного позбавлення волі українських цивільних осіб, скоїли воєнні злочини, злочини проти людяності та порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини”, — зазначив Кулеба.

У звіті йдеться про те, що ця практика є масовою і що є докази “систематичної, послідовної та навмисної поведінки” Росії, спрямованої проти українських цивільних.

“Вона почалася в окупованому Криму в 2014 році і була розширена державою-агресором після її повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році. Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованої на встановлення конкретних осіб, які мають нести кримінальну відповідальність”, — сказав очільник українського МЗС.

Він закликав міжнародних партнерів консолідувати зусилля, щоб забезпечити негайне та беззастережне звільнення всіх безпідставно затриманих Росією цивільних українців, як зазначено в українській “формулі миру”.