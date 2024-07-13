Голова МЗС підкреслив, що Україна отримала позитивні сигнали щодо свого членства, що свідчить про незворотність цього процесу.

Про це Кулеба розповів в ефірі СNN.

Міністр Кулеба вважає, що Україна отримала позитивні сигнали щодо свого членства в НАТО, але наголосив на необхідності швидкого вступу країни до Альянсу.

“Але ми не можемо чекати ще 75 років, щоб відсвяткувати вступ України. Це має відбутися раніше, а не пізніше. Тому що це єдиний шлях, щоб забезпечити стратегічну безпеку і стабільність у Євроатлантичному регіоні”, – наголосив він.

Також зазначено, що під час саміту НАТО було обіцяно надати Україні додаткову військову допомогу, зокрема щодо протиповітряної оборони. Однак, перед самітом, представники деяких країн закликали не запрошувати Україну до НАТО через ризик війни з Росією.