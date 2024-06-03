РФ продовжує проводити системну роботу щодо зриву Глобального саміту миру у Швейцарії. Для цього Кремль використовує три способи протидії організації заходу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною у Києві.

За словами чиновника, перший спосіб полягає в тому, що країна-агресор розсилає листи та робить публічні заяви про те, що такий саміт нібито не має значення.

«Друге – спроби переконати окремі держави взагалі не брати участь у саміті. Третій – спроби переконати країни, що підтвердили свою участь, приїхати на максимально низькому рівні», — сказав глава МЗС.

Кулеба уточнив, що найактивніше Росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки. Україна, у свою чергу, «успішно протидіє» деструктивній діяльності РФ.