Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що повернутися до України було б справедливо чоловікам, адже легальний статус і соціальні пільги вони мають завдяки державі.

Про це Дмитро Кулеба заявив на спільному з латвійською колегою Байбою Браже брифінгу в Києві.

“Я думаю, що це справедливо по відношенню до українських чоловіків, які залишилися в Україні, які працюють в українській економіці та борються в українській армії. Я гадаю, що по відношенню до них буде справедливо, якщо чоловіки з-за кордону повернуться до України і стануть пліч-о-пліч із ними на захист своєї країни – країни, яка дала їм усе”, – сказав міністр.

Він додав, що усі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабної війни з Росією, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через те, що вони є громадянами України.

“Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, і я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України”, – зауважив Кулеба.

Нагадаємо, що 23 квітня ДП “Документ” припинило видачу документів за кордоном “з технічних причин”. 24 квітня Кабінет Міністрів заборонив пересилати паспорти чоловіків віком від 18 до 60 років за кордон. Їх можна отримати тільки в Україні.