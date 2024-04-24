Сполучені Штати Америки, ймовірно, мають запасний зенітний ракетний комплекс Patriot, який могли б поставити Україні.

Про це голова Міністерства закордонних справ Дмитра Кулебу сказав у інтерв’ю The Guardian.

Видання пише, що Греція та Іспанія наразі розглядають можливість поставки Patriot Україні. Цими системами також володіють Польща та Румунія.

Кулеба заявив, що восьма система може надійти Україні від США.

“Я думаю, що американська армія, ймовірно, має один запасний комплекс Patriot. – Ред”, – йдеться у повідомленні Кулеби.

Він також зазначив, що переговори щодо Patriot були складними, оскільки партнери торгувались щодо компенсації.

“Я не маю жодних сумнівів, зважаючи на прогрес, якого ми досягаємо, що Patriot прибудуть, і Німеччину слід похвалити за те, що вона зробила перший крок”, – додав він.