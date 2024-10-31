Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.
За словами Кулеби, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс також пропонувала Зеленському розглянути можливість створення уряду у вигнанні й готувати країну до можливої партизанської війни.
У лютому 2022 року ексміністр отримав поради не повертатися в Київ.
“Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: “Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт”, — сказав Кулеба.
- Російські елітні війська зазнали значних втрат під час вторгнення в Україну, — ЗМІ
- США незабаром анонсують новий пакет військової допомоги для України
- ЗМІ: Конгресмени США закликають Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над територією України