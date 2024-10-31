Напередодні повномасштабного вторгнення Росії США припускали, що Україна може зазнати поразки. Захід також вважав можливою загрозу ліквідації Володимира Зеленського росіянами, тому закликав українського президента записати відеозаповіт.

Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.

За словами Кулеби, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс також пропонувала Зеленському розглянути можливість створення уряду у вигнанні й готувати країну до можливої партизанської війни.

У лютому 2022 року ексміністр отримав поради не повертатися в Київ.