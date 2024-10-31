Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в проєкті USA-UA: Секретні файли Білого дому.

За словами Кулеби, на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидентка США Камала Гарріс також пропонувала Зеленському розглянути можливість створення уряду у вигнанні й готувати країну до можливої партизанської війни.

У лютому 2022 року ексміністр отримав поради не повертатися в Київ.

“Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: “Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт”, — сказав Кулеба.