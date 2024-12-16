Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що деякі члени НАТО готові запропонувати Україні членство в Альянсі лише через одне чи два десятиліття.

Про це він заявив в інтерв’ю The Times.

За словами Кулеби, такий підхід є неприйнятним для Києва, оскільки так країна перебуватиме під постійною загрозою нових атак Росії.

Він підкреслив, що покоління політиків у Європі та на Заході виростали з переконанням, що діалог і компроміс є найефективнішими шляхами досягнення миру. Через це всі їхні кроки щодо російського диктатора Володимира Путіна були спрямовані саме на ці підходи.

“Ця стратегія провалилася, тому що Путін зробив свій вибір. Йому не потрібні компроміси чи поступки. Для нього перемога — це підкорення України. Кінець цієї війни полягатиме в тому, що виживе хтось один: або Україна, або Путін”, – зазначив колишній глава МЗС.

Як альтернативу гарантіям безпеки Кулеба розглядає можливість розгортання миротворчої місії європейських країн, зокрема Великої Британії та Франції, на лінії фронту до моменту вступу України до НАТО.