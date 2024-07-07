Від саміту НАТО у Вашингтоні, що має відбутися 9-11 липня, Україна очікує «суттєвого кроку» на шляху до членства в Альянсі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкампом, пише «Радіо Свобода».

Крім того, за словами міністра, Україна очікує, що союзники по НАТО ухвалять «суттєве посилення» української обороноздатності, особливо у сфері протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс розповів, що в підсумковій декларації за результатами саміту НАТО підтвердять, що Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. За його словами, остаточне формулювання ще обговорюють.

Перед цим посолка США при НАТО Джуліанна Сміт казала, що Альянс представить Україні пакет безпекових заходів, які слугуватимуть «мостом» до членства.