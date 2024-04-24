Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв’ю The Guardian.
За його словами, на Трампа перед голосуванням за допомогу Україні в Конгресі США тиснули скептики України з Республіканської партії.
Кулеба зазначив, що Київ особливо не готується до другого терміну Трампа.
“Я не знаю, що станеться завтра, або як поводитимуться політичні еліти в США. Під час першого перебування Дональда Трампа на посаді президента ми зрозуміли, що з будь-якої кризи завжди є вихід… З 2014 року у нас було стільки всього, що, без перебільшення, ми готові на все”, – сказав міністр.
Він розповів, що його особиста взаємодія з командою Трампа була мінімальною – “швидка розмова”, але нагадав про запрошення Президента Володимира Зеленського до експрезидента США відвідати Київ.
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