Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візити до Малаві, Замбії та Маврикію впродовж 4-8 серпня. Ключовою темою переговорів буде участь африканських держав у зусиллях з відновлення миру для України та світу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що усі три країни глава МЗС відвідає вперше в історії. У Лілонгве, Лусаці та Порт-Луї Кулеба проведе переговори з керівництвом держав, міністрами закордонних справ, діловими та культурними колами.

“У центрі всіх зустрічей буде розвиток двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Серед ключових тем буде участь африканських держав у глобальних зусиллях з відновлення справедливого миру для України та світу”, – зауважили в МЗС.

Особливим акцентом переговорів у Малаві стане важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки: обмін досвідом і технологіями у сфері сільського господарства, гуманітарна програма “Grain From Ukraine”.

У Замбії очільник МЗС обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичного діалогу та співпраці в рамках міжнародних організацій. У Маврикії, який є однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічей стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України, повідомили у відомстві.