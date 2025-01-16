Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що якщо Трамп не підтримуватиме Україну, це стане його провалом.

Про це він сказав в інтервʼю “Суспільному”.

Кулеба наголосив, що якщо Україна програє у війні з Росією — це буде катастрофою не лише для країни, а й для іміджу самого Трампа, який не зможе виконати свої обіцянки.

“Якщо він допустить, щоб Україна загинула, буде ефект, який в Україні формулюється як: “А при Байдені такого не було”. Так і тут скажуть: це твій провал, ти розказував, що Байден зганьбив Америку в Афганістані, програв талібам. А ти в Україні програв кому? Росіянам і китайцям, а виголошуєш, що КНР — твій головний опонент”, — сказав Кулеба.

За його словами, Трамп розуміє ситуацію, але все ще неправильно оцінює Путіна, вважаючи, що з ним можна домовитись. Кулеба переконаний, спроби натиснути на кремлівського диктатора не дадуть результату.