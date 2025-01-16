Про це він сказав в інтервʼю “Суспільному”.
Кулеба наголосив, що якщо Україна програє у війні з Росією — це буде катастрофою не лише для країни, а й для іміджу самого Трампа, який не зможе виконати свої обіцянки.
“Якщо він допустить, щоб Україна загинула, буде ефект, який в Україні формулюється як: “А при Байдені такого не було”. Так і тут скажуть: це твій провал, ти розказував, що Байден зганьбив Америку в Афганістані, програв талібам. А ти в Україні програв кому? Росіянам і китайцям, а виголошуєш, що КНР — твій головний опонент”, — сказав Кулеба.
За його словами, Трамп розуміє ситуацію, але все ще неправильно оцінює Путіна, вважаючи, що з ним можна домовитись. Кулеба переконаний, спроби натиснути на кремлівського диктатора не дадуть результату.
“Що буде в найближчі місяці, насправді, не знає ніхто. Я бачив заяву Кіта Келлога, що вони резервують 100 днів, щоб знайти рішення для війни. Вони резервували 24 години, а зараз вже 100 днів. Боюсь, потім будуть резервувати іще додаткові проміжки часу”, — зазначив ексочільник МЗС.
- Колишній очільник МЗС Кулеба працюватиме у дослідницькому центрі при Гарварді
- Зеленський не може погодитися на “мир” із вимогами РФ, бо це суперечить Конституції, — Кулеба
- Кулеба: США на початку російського вторгнення вважали, що Україна може програти, і закликали Зеленського записати відеозаповіт