Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Швейцарія заморозила 7,5 мільярда франків (8,2 мільярда доларів) фінансових активів, які належать російським громадянам та компаніям.

Він зазначив, що ця сума становить лише 5% від загальної суми активів РФ у Швейцарії, оскільки їхній загальний обсяг оцінюється в 150 мільярдів франків.

“Ми впевнені, що Швейцарія може зробити більше. Такі дії дадуть зрозуміти, що агресія є неприйнятною і що всі повинні дотримуватися правил”, — наголосив міністр.

Він також наголосив, що це може послужити потужним фактором стримування для інших держав, які розглядають можливість початку збройної агресії.

29 січня посли Європейського союзу домовилися використовувати прибуток від заморожених російських активів для допомоги Україні.