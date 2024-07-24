Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, заявивши, що Україна готова вести переговори з РФ на певному етапі.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“Дмитро Кулеба довів послідовну позицію України, яка полягає в готовності вести переговорний процес з російською стороною на певному етапі, коли Росія буде готова вести переговори доброчесно, але наголосив, що наразі такої готовності з російського боку не спостерігається”, — йдеться у повідомленні.

Головною темою обговорень став пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні миру.

“Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою”, — зазначив Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою.

У ході переговорів сторони також обмінялися думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин, а також міжнародного порядку денного.