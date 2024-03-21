Під час зустрічі з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером, який перебуває в Україні з візитом, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив важливість продовження підтримки України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, делегація НАТО прибула в Україну.

Кулеба висловив вдячність державам-членам НАТО за всебічну допомогу у відбитті збройної агресії Російської Федерації та особливо акцентував необхідність надання критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

Обговорено також перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців та плани тісної співпраці в галузі оборонних індустрій між Україною та союзниками.

“Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні”, — зазначило МЗС.

Також були обговорені очікування від майбутнього саміту НАТО в Вашингтоні.