Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.
Нагадаємо, що сьогодні, 21 березня, делегація НАТО прибула в Україну.
Кулеба висловив вдячність державам-членам НАТО за всебічну допомогу у відбитті збройної агресії Російської Федерації та особливо акцентував необхідність надання критично важливих видів озброєнь та військової техніки.
Обговорено також перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців та плани тісної співпраці в галузі оборонних індустрій між Україною та союзниками.
“Глава МЗС закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні”, — зазначило МЗС.
Також були обговорені очікування від майбутнього саміту НАТО в Вашингтоні.
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