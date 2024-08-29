Україна прагне, щоб Польща збивала ракети й безпілотники, що летять у її бік, і потребує підтримки країн НАТО у цьому питанні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Politico напередодні неформальної зустрічі глав МЗС країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Глава дипломатії заявив, що під час зустрічі проситиме колег дозволити використання можливостей протиповітряної оборони держав ЄС, зокрема Польщі, для захисту частини повітряного простору України.

“Я не ставлю під сумнів готовність Польщі створювати захисні механізми, вони не можуть це зробити самостійно. Нам потрібні партнери, щоб підтримати їх у цьому”, – наголосив Кулеба.

Він акцентував, що система ППО Польщі інтегрована з системою НАТО.

“Аргумент про те, що це призведе до участі деяких із них у війні, недійсний. Ви не вступаєте у війну, збиваючи ракету чи безпілотник, що летить у вашому напрямку і може фактично завдати шкоди вашій власній території”, – додав очільник МЗС.