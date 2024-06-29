Про це міністр написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter .

“Провів зустріч із спеціальним представником уряду Китаю з європейських справ У Хунбо на полях Дубровницького форуму в Хорватії. Я поінформував спецпредставника про перший саміт миру, який відбувся у Швейцарії”, – розповів він.

Вони, за словами міністра, обмінялися думками щодо подальших зусиль з відновлення справедливого і тривалого миру в Україні, заснованого на повазі до Статуту ООН та міжнародного права.

“Україна та Китай продовжуватимуть діалог з питань миру та розвитку. Я наголосив на важливості стратегічно розглядати наші відносини в двосторонньому контексті, а також крізь призму майбутнього членства України в Європейському союзі”, – зазначив Кулеба.

15-16 червня у Швейцарії проходив саміт миру. У ньому взяли участь понад 100 країн-учасниць. Представників Китаю не було на заході.