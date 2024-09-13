Дмитра Кулебу усунули з посади міністра закордонних справ України через конфлікт із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, який хотів посилити контроль над зовнішньополітичним відомством. Главу "Укренерго" Кудрицького — на тлі бажання уряду отримати повний контроль над оператором.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

“Недавні перестановки були представлені як щось більше, ніж вони є насправді. Немає свіжих облич з промисловості чи громадянського суспільства — те, до чого вже давно закликають уряд”, — сказав чиновник, попросивши залишитися анонімним.

Звільнення Кулеби

Видання зазначає, що відставка Кулеби розглядається як ще один приклад того, як оточення президента Володимира Зеленського позбавляється тих, “хто готовий ставити під сумнів і кидати виклик”.

Politico порівнює відставку очільника МЗС зі звільненням колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який “конфліктував із Зеленським щодо стратегії війни та необхідності мобілізації більшої кількості людей для участі в бойових діях”.

“Високий рейтинг Залужного також не сподобався пильній і ревнивій президентській адміністрації”, — пише видання.

Politico зазначає, що Кулебою, як і Залужним, захоплювалися західні посадовці, а їхнє звільнення викликало занепокоєння.

Звільнення Кудрицького

Звільнення голови “Укренерго” Володимира Кудрицького спричинило рідкісну публічну критику з боку західних донорів. У листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля представники ЄС та міжнародних фінансових інституцій висловили занепокоєння і попередили про можливе підривання незалежності “Укренерго” від уряду. Вони зазначили, що донедавна мережу контролювала наглядова рада, яка не підпорядковувалася міністерству енергетики чи політикам, але тепер ця незалежність опинилася під загрозою.

У розмові з Politico Кудрицький зазначив, що уряд давно прагнув отримати прямий контроль над “Укренерго”, ще до російського вторгнення. Він підкреслив, що європейці підтримують ідею управління критично важливими стратегічними компаніями людьми з відповідним досвідом і навичками, а не політиками.

“Йдеться про централізацію влади, і я можу сказати вам, що якби ми не працювали незалежно останні два роки, ми б не змогли втримати систему в робочому стані”, — повідомив екс-глава Кудрицький в інтерв’ю виданню.

Видання пише, попри те, що за кордоном Зеленського сприймають як воєнного лідера, його популярність в Україні невпинно знижується.

Критики президента вже давно стурбовані тим, що Україна може почати платити ціну за те, що деякі називають пострадянським менталітетом командно-адміністративного управління.