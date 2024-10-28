Про це журналістка заявила у своєму Facebook.
За її словами, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував історико-архітектурний план Львова, що відкриває можливість для будівництва висотного комплексу. Ніколаєнко наголосила, що у Києві ситуація не краща, адже нещодавно Офіс Генпрокурора програв кілька судів, пов’язаних з охоронною зоною Музею видатних українців.
“Якщо ви забули, то там компанія зі звʼязками зі Столаром і Медведчуком хоче втулити свій 16-поверховий «готель». Під музеєм протікає Льбідь. Через будівництво на Жилянській в музеї і так викачують воду.”, – зазначила журналістка.
Хоча договір оренди для цієї компанії завершився два роки тому, Київрада досі не розірвала його. За словами Ніколаєнко, це питання досі не має активної підтримки з боку депутатів.
“І навіть ніяка нардепка-правдоборка не знайдеться, щоб поборотись не з уявним, а реальним будівництвом офісно-житлового та готельного комплексу”, – наголосила Ніколаєнко.
Наразі по цій ділянці триває три судові справи:
- позов компанії «Рестін» до Мінкульту, щоб зобов’язати міністерство погодити документацію на будівництво. Цю справу спершу розглядав суддя Аблов, а згодом – суддя Епель. Прокурори оскаржили негативне рішення у Верховному Суді, який скасував його та направив на новий розгляд.
- позов Офісу Генпрокурора, який оскаржує містобудівну документацію в господарському суді.
- позов щодо оренди землі, в якому Північний апеляційний суд відмовився задовольнити прохання прокурорів.