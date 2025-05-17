На відкритті саміту Європейської політичної спільноти було представлено кумедне відео, в якому лідери європейських країн зображені у дитячому віці. Це відео, яке стало темою обговорення, було опубліковане агентством Reuters. У ньому маленькі версії політиків вітають один одного, використовуючи свої рідні мови.

Реакції учасників саміту на це відео були різноманітними. Президент України Володимир Зеленський злегка усміхнувся, тоді як прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні виглядала задоволеною таким оригінальним привітанням. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган продемонстрував стриману реакцію.

Користувачі соціальної мережі Х висловили припущення, що для створення цього відео міг бути застосований генеративний штучний інтелект, що надає заходу сучасного технологічного відтінку.

Цей саміт Європейської політичної спільноти проходить вже вшосте і відбувається двічі на рік. Перший саміт відбувся в Чехії, а наступний, сьомий за рахунком, запланований на осінь 2025 року в Данії.

Такі креативні відео на відкритті самітів мають на меті додати неформальності та легкості у спілкуванні між лідерами європейських країн, а також викликати живий інтерес у громадськості.