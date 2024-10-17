Куп’янський напрямок: небезпека для цивільного населення зростає через зміну динаміки ситуації

Російські війська наблизилися до Куп’янська на відстань чотирьох кілометрів, проте ЗСУ постійно відбивають їхні атаки в цьому районі.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.

За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється. Військові дії в цьому районі також становлять загрозу для цивільного населення.

“Ворог вже наближався — скажімо так, найближче до межі міста Куп’янська – на чотири кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту”, — розповів Синєгубов.

Він зауважив, що у місті всі сприяють Збройним силам ефективно вести оборону. Також у місті було введено евакуацію цивільного населення.