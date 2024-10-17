Куп’янський напрямок: небезпека для цивільного населення зростає через зміну динаміки ситуації

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в етері телемарафону.
За його словами, ситуація на Куп’янському напрямку постійно змінюється. Військові дії в цьому районі також становлять загрозу для цивільного населення.
“Ворог вже наближався — скажімо так, найближче до межі міста Куп’янська – на чотири кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту”, — розповів Синєгубов.
Він зауважив, що у місті всі сприяють Збройним силам ефективно вести оборону. Також у місті було введено евакуацію цивільного населення.
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