Авіаудар у Куп’янську 25 травня: загибель та поранення мирних жителів

Про це 25 травня повідомив начальник Харківської ОВА в Telegram

25 травня в Куп’янську стався трагічний інцидент: внаслідок авіаудару по житловому будинку загинули дві жінки, 85 і 56 років. Ще троє осіб отримали поранення. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

На момент 12:00 відомо, що внаслідок влучання авіабомби в приватний будинок загинула жінка 84 років. Три місцеві жительки, віком 57, 68 та 75 років, а також 60-річний чоловік отримали різні травми і були госпіталізовані. На жаль, приблизно через годину від тяжких ушкоджень померла 57-річна постраждала, повідомили в поліції Харківської області.

За попередніми даними, російські військові застосували авіабомбу ФАБ-500 під час атаки на Куп’янськ, зазначив Олег Синєгубов.

Наразі триває розслідування наслідків цього авіаудару. Місцева поліція та рятувальні служби активно працюють на місці події, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.