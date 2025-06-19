Критична ситуація в Куп’янську: атаки FPV-дронів та евакуація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ситуація в Куп’янську стає дедалі критичнішою через постійні обстріли та активізацію атак російських FPV-дронів, які націлюються на тих, хто займається евакуацією місцевих жителів. У зв’язку з цим, планується залучення рятувальників і поліції з броньованим транспортом, оскільки проводити евакуацію виключно волонтерськими групами вже неможливо.

Цю інформацію 19 червня озвучив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич під час ефіру.

“Раніше у нас заїжджали волонтери в місто Куп’янськ, забирали людей. Наразі такі заходи проводити волонтерськими групами вже неможливо. Якщо хтось буде звертатися до нас за такою допомогою щодо евакуації, то будемо залучати вже відповідні підрозділи з відповідним видом транспорту. Це говорить про те, що ситуація ускладнюється, говорить про те, що росіяни достатньо активно і дуже суттєво підвищили обстріли, застосовують все, що в них є”, – Андрій Канашевич

Влада закликає людей активніше організовуватися для евакуації, обіцяючи надати повний спектр допомоги. Проте, реакція населення поки що не є достатньо активною, оскільки багато хто намагається залишатися на місцях, незважаючи на небезпеку.

За словами Канашевича, обстріли Куп’янська та прилеглих населених пунктів відбуваються щодня. Особливо активізувалися атаки FPV-дронів, які вражають рухомі цілі без вибору, потрапляючи як по цивільних автомобілях, так і по військових.

“Головна проблема – це суттєве збільшення FPV-дронів, і саме FPV-дронів на оптоволокні. (Атакують по – ред.) цілях, які рухаються. Ми бачимо, що вибору вони особливо не роблять, і цивільні автівки потрапляють під обстріл, і військові. Змінилась тактика дронів: якщо раніше вони залітали і атакували якісь об’єкти, то зараз з використанням оптоволокна вони залітають десь, сідають на дорогу або в якомусь місці сідають і просто чекають на того, хто буде рухатися цією дорогою, або йти, або їхати. І вже тоді атакують.” – Андрій Канашевич

Через постійні обстріли у Куп’янську та інших населених пунктах на правому березі річки Оскіл не завжди вдається відновити постачання води, газу та електроенергії. Особливо складна ситуація у прифронтових громадах, таких як Петропавлівська, де з вересня 2022 року не відновлено жодне з цих комунальних забезпечень, а люди продовжують жити в умовах постійної небезпеки.

За даними очільника районної військової адміністрації, з вересня 2022 року внаслідок російської агресії у Куп’янському районі загинули близько 349 людей, а кількість поранених перевищує тисячу.