Обстріл Куп'янська 4 липня: загибель та поранення мирних жителів

Про це 5 липня повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі

4 липня Куп’янськ зазнав обстрілу з боку російських військ, внаслідок якого загинула жінка, а також кілька місцевих жителів отримали поранення. Про це 5 липня повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

Згідно з його інформацією, загиблою виявилася 55-річна жінка. Серед постраждалих – 61-річна та 70-річна жінки, а також двоє чоловіків віком 56 і 57 років.

Поліція Харківщини уточнила, що в результаті обстрілу загинула 52-річна жінка, а загалом поранення отримали шестеро осіб, серед яких троє чоловіків і три жінки.

У прокуратурі Харківської області додали, що 4 липня о 19:50 поранення отримав 57-річний чоловік, а о 21:50 – 55-річна жінка та 41-річний чоловік.

Олег Синєгубов також зазначив, що внаслідок російських атак у Куп’янську та Ківшарівці було пошкоджено два багатоквартирні будинки, школу, два приватні будинки та магазин.