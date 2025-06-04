Росія застосовує авіабомби проти Куп'янська: подвійні удари та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Куп’янськ припадає 90% усіх авіабомб, які Росія скидає на Харківську область. Ворог використовує бомби вагою до півтори тонни та продовжує тактику подвійних ударів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час прес-конференції 4 червня.

“І ФАБи-500, і півтори тонни мають місце. Ба більше, зараз ворог застосовує практику подвійних ударів. Спочатку КАБ – після того накриває РСЗВ те місце, де було влучання КАБа. Розуміючи, що туди виїхали служби екстреної швидкої медичної допомоги, наші підрозділи ДСНС, національна поліція, він максимально нищить наші цивільні служби в тому числі. Випадки влучання КАБів по мирному цивільному населенню ми фіксуємо фактично щодня”, – Олег Синєгубов

На сьогодні в Куп’янську залишилося близько 1600 жителів.