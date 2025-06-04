Росія застосовує авіабомби проти Куп'янська: подвійні удари та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Куп’янськ припадає 90% усіх авіабомб, які Росія скидає на Харківську область. Ворог використовує бомби вагою до півтори тонни та продовжує тактику подвійних ударів. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час прес-конференції 4 червня.
“І ФАБи-500, і півтори тонни мають місце. Ба більше, зараз ворог застосовує практику подвійних ударів. Спочатку КАБ – після того накриває РСЗВ те місце, де було влучання КАБа. Розуміючи, що туди виїхали служби екстреної швидкої медичної допомоги, наші підрозділи ДСНС, національна поліція, він максимально нищить наші цивільні служби в тому числі. Випадки влучання КАБів по мирному цивільному населенню ми фіксуємо фактично щодня”,
На сьогодні в Куп’янську залишилося близько 1600 жителів.
“Ворог продовжує знищувати місто. Ми прийняли рішення кілька тижнів тому щодо виведення звідти лікарні, тому що перебування там лікарів просто небезпечно для їх життя. Поряд із цим там перебувають люди. Ми маємо якось зберегти надання хоча б первинної медичної допомоги для людей, тому що постійні прильоти, удари і все інше. Ситуація там загострюється. Електроенергію відновлювати вже майже неможливо. Навіть на правому березі, там, де пошкоджені лінії електропередач, там FPV-дрони можуть дістатися будь-якої точки. Так працюють наші засоби радіолокаційної боротьби, однак все одно ворог так само не стоїть на місці”,
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