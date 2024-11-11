Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на керівника електростанції у Кураховому Анатолія Боричевського.
Зазначається, що рішення “демонтувати” Курахівську теплоелектростанцію було ухвалено ще навесні 2024 року, а до кінця літа її розбір було майже завершено.
Зокрема з ТЕС вдалося вивезти генератори, трансформатори та інші важливі деталі, які були “вкрай необхідні для ремонту інших українських електростанцій”.
За словами Боричевського, це було “дуже важко”, оскільки в районі тривають активні бойові дії, а обладнання мало великі габарити, але “іншого варіанту” не було.
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