У Донецькій області через постійну загрозу російського наступу було прийнято рішення розібрати прифронтову Курахівську теплоелектростанцію та вивезти з неї обладнання. Це дозволить використовувати його для відновлення зруйнованих ТЕС, які знаходяться далеко від лінії фронту.

Про це пише газета The Wall Street Journal, посилаючись на керівника електростанції у Кураховому Анатолія Боричевського.

Зазначається, що рішення “демонтувати” Курахівську теплоелектростанцію було ухвалено ще навесні 2024 року, а до кінця літа її розбір було майже завершено.

Зокрема з ТЕС вдалося вивезти генератори, трансформатори та інші важливі деталі, які були “вкрай необхідні для ремонту інших українських електростанцій”.

За словами Боричевського, це було “дуже важко”, оскільки в районі тривають активні бойові дії, а обладнання мало великі габарити, але “іншого варіанту” не було.