Курбан-байрам у кримських татар: традиції, рецепти та святкування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

6 червня мусульмани святкують Курбан-байрам, одне з найзначніших свят, яке також знаменує завершення хаджу – паломництва до Мекки. Кримські татари активно готуються до цього важливого дня, і ми розглянемо, як саме вони відзначатимуть це свято та які його символи.

Традиційна випічка є невід’ємною частиною святкування Курбан-байраму. Кримськотатарські жінки, зокрема дружина експолітв’язня та нинішнього посла України в Туреччині Левіза Джелялова, діляться рецептами кримськотатарського печива кураб’є:

“Інгредієнти дуже прості, тому що це традиційна страва і звичайно ж в той час це робилося з тих продуктів, які були. Тісто складається буквально з топленого вершкового масла, з борошна і цукрової пудри. В принципі все.”

Ще одним популярним печивом є “назлихис”, що в перекладі означає “примхлива дівчина”. Це печиво готується з пісочного тіста з начинкою з білка, волоських горіхів та родзинок, про що розповіла кримська татарка Есма Халікова.

Жінки підкреслюють, що спільна підготовка до свята не лише об’єднує, але й створює святкову атмосферу.

“Спільнороблення воно передає ще й енергетику оцього єднання. По-перше, воно нам доставляє радість, тому що ми спілкуємось, все це разом робимо, сміємося. Сподіваюся, на святі ми поділимося цим настроєм з іншими.” – Айше Умерова

Святкування Курбан-байраму відбудеться у кримській мечеті в Києві. Муфтій мусульман Криму Айдер Рустемов розповів про традиції цього свята та хаджу, який завершується Курбан-байрамом.

“Хадж – це один із стовпів Ісламу. Це обов’язок кожного мусульманина звершити цей обов’язок хоча б один раз за все життя. Там є певні обряди. Основний з цих обрядів – це перебування в долині Арафа, зробити таваф навколо Кааби сім разів. Там є три стовби, які символізують нечисту силу – люди кидають каміння. І потім це приношення в жертву курбан.” – Айдер Рустемов

Курбан-байрам присвячений пророку Ібрагіму, який отримав у сні наказ принести в жертву свого сина Ісмаїла. Проте в останній момент Бог послав двох тварин для жертвоприношення замість сина.

“І син, в майбутньому пророк, він розуміє, що це одкровення. Він каже: ‘Я абаті і фальма тумар. О, батько мій, зроби те, що тобі велено’. І він проявляє терпіння і тоді Ібрагім приймає цей намір, іде, щоб принести в жертву свого сина Ізмаїла. Але ж саме в цей момент Господь посилає двох тварин і він приносив в жертву саме цих тварин. І саме з цього моменту і була закладена ця традиція.” – Айдер Рустемов

Свято також має благодійну складову: м’ясо жертвопринесення ділять на три частини – одну залишають вдома, а дві інші роздають сусідам і нужденним.

Осман Алібаєв, власник ферми, продовжує традиції кримських вівчарів на Київщині після виїзду з окупованого Криму. Він підкреслює важливість догляду за тваринами та дотримання правил для жертвопринесення.

“Баранчику має бути від 6 місяців і вище. Якщо велика рогата, наприклад, теля, йому має бути від двох років. Якщо вже пішли верблюд чи інші зі списку дозволеного, то їм має бути від 5 років. Тварина має бути спокійною, без агресії, без каліцтв, щоб не був зламаний зуб. Абсолютно здоровий має бути. І завжди бажано, щоб був хлопчик на Курбан.” – Осман Алібаєв

На свято чоловіки готуватимуть плов, яким пригощатимуть усіх охочих. Збиратися разом у цей день – важлива традиція кримських татар, що підкреслює їхню єдність та спільність.