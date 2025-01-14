Про це повідомляє Reuters.
Індекс долара, який показує співвідношення американської валюти до шести інших валют, зріс на 0,20% до 109,58. Це близько до 26-місячного максимуму 110,17, досягнутого в понеділок. Раніше, у жовтні 2022 року, індекс досягав 114,78, що стало найвищим рівнем із 2002 року.
Після п’ятничного звіту про зайнятість, який підтвердив обережну позицію ФРС, увага інвесторів зосереджена на інфляційних показниках: у вівторок будуть опубліковані дані про ціни виробників (PPI), а в середу – про споживчі ціни (CPI).
Трейдери очікують, що ФРС пом’якшить монетарну політику цього року на 28 базисних пунктів, що менше, ніж прогнозовані раніше 50 базисних пунктів.
Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США у понеділок піднялася до 14-місячного максимуму 4,805%, але згодом знизилася до 4,776%.
Окрім цього, аналітики очікують, що політика новообраного президента Дональда Трампа, який повернеться до Білого дому наступного тижня, може підтримати зростання економіки та сприяти тиску на ціни. Загроза запровадження нових тарифів і менш імовірне зниження ставок ФРС також стимулювали зростання доходності казначейських облігацій і підтримали долар.
На цьому фоні євро піднявся на 0,12% до $1,0257, хоча в понеділок опускався до $1,0177 – найнижчого рівня з листопада 2022 року. У 2024 році євро впав більш ніж на 6% через занепокоєння щодо тарифів і розбіжності в монетарній політиці між ФРС і Європейським центральним банком.
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