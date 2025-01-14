Долар 14 січня досяг найвищого рівня за останні два роки через сильні економічні дані, які змусили інвесторів переглянути очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи США.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс долара, який показує співвідношення американської валюти до шести інших валют, зріс на 0,20% до 109,58. Це близько до 26-місячного максимуму 110,17, досягнутого в понеділок. Раніше, у жовтні 2022 року, індекс досягав 114,78, що стало найвищим рівнем із 2002 року.

Після п’ятничного звіту про зайнятість, який підтвердив обережну позицію ФРС, увага інвесторів зосереджена на інфляційних показниках: у вівторок будуть опубліковані дані про ціни виробників (PPI), а в середу – про споживчі ціни (CPI).

Трейдери очікують, що ФРС пом’якшить монетарну політику цього року на 28 базисних пунктів, що менше, ніж прогнозовані раніше 50 базисних пунктів.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій США у понеділок піднялася до 14-місячного максимуму 4,805%, але згодом знизилася до 4,776%.

Окрім цього, аналітики очікують, що політика новообраного президента Дональда Трампа, який повернеться до Білого дому наступного тижня, може підтримати зростання економіки та сприяти тиску на ціни. Загроза запровадження нових тарифів і менш імовірне зниження ставок ФРС також стимулювали зростання доходності казначейських облігацій і підтримали долар.

На цьому фоні євро піднявся на 0,12% до $1,0257, хоча в понеділок опускався до $1,0177 – найнижчого рівня з листопада 2022 року. У 2024 році євро впав більш ніж на 6% через занепокоєння щодо тарифів і розбіжності в монетарній політиці між ФРС і Європейським центральним банком.