За прогнозами Міністерства економіки України, у державному бюджеті на 2025 рік закладено курс долара на рівні 45 гривень за $1.



Такі дані є серед макропоказників у проєкті держбюджету, який оприлюднив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев.

Водночас очікуваний курс долара на 2024 рік, як зазначено в документі, був 40,8 грн.

Прогноз фінансування держбюджету на наступний рік передбачає зниження дефіциту бюджету до 19,4 % внутрішнього валового продукту (ВВП), що, як пишуть в уряді, відповідає показникам узгоджених з міжнародними партнерами.

Середньомісячна заробітна плата прогнозується на рівні 24 389 грн (очікувана середня зарплата у 2024 році — 20 581).