З 2025 року для курсантів військових вишів зросте розмір грошового забезпечення. Деякі з них зможуть отримувати понад 20 тисяч гривень на місяць, однак є умова.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, цитуючи заяву заступника міністра оборони України Сергія Мельника.

За його словами, покращення умов грошового забезпечення для курсантів військових закладів вищої освіти відбудеться вже навесні наступного року.

“Вже з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, це 8 тисяч гривень, і ці виплати будуть підвищуватись у відповідному коефіцієнті. Курсанти 3-4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень“, — повідомив Мельник.

Мельник також запевнив курсантів у тому, що Міністерство оборони й надалі підтримуватиме їх, покращуючи умови навчання та служби. А також пообіцяв продовжувати практику відкритих зустрічей з курсантами усіх військових закладів вищої освіти України.

“Цей формат спілкування буде продовжуватися для курсантів всіх військових закладів вищої освіти, оскільки нам важливо не лише чути, а й діяти. Забезпечення найкращих умов для навчання та служби майбутніх офіцерів – це інвестиція в успіх та перемогу нашої країни”, — наголосив заступник міністра.

Також він наголосив, що одним із провідних закладів, який готує найкращих офіцерів для Сил оборони України є Академія імені гетьмана Петра Сагайдачного, й створення належних умов навчання та побуту курсантів залишається пріоритетом Міноборони країни.