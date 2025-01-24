За інформацією СБУ, курсантка, яка навчалася в інституті, що був передислокований із Харкова до Львівської області після початку повномасштабної війни, співпрацювала з російськими спецслужбами. Вона збиралася передати координати навчальних корпусів та казарм, де перебували її одногрупники, за обіцянку отримання грошової винагороди.

Згідно зі слідством, дівчина отримала інструкції від ФСБ залишити територію режимного об’єкта напередодні обстрілу. Після цього російські спецслужби планували «евакуювати» її з України через треті країни.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила курсантку та задокументувала її злочинні дії. Правоохоронці вжили заходів для забезпечення безпеки місць навчання та проживання курсантів. Затримання відбулося, коли вона намагалася передати координати цілей ФСБ і втекти за межі інституту. У неї вилучили мобільний телефон з доказами співпраці з ворогом.

Курсантці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, і їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.