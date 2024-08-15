Національна гвардія відбила 19 атак російських військ, зокрема в районах Желаного, Гродівки та Воздвиженки на Покровському напрямку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини” повідомив речник НГУ Руслан Музичук.

Протягом доби на Покровському напрямку відбулося 9 боєзіткнень, в основному з піхотою противника, яка намагалася штурмувати позиції.

Загалом, на східних напрямках в рамках ОСУВ «Хортиця» військовослужбовці Нацгвардії відбили 19 боєзіткнень, зокрема на півночі Харківщини.

Музичук зазначив, що незважаючи на ситуацію в Курській області Росії, бойові дії в Україні продовжують залишатися інтенсивними, оскільки противник перекидає тилові підрозділи та резерви на цю територію.

Речник НГУ повідомив про високу активність ворожої бронетехніки, зокрема на Лиманському, Куп’янському та Покровському напрямках.

Він зазначив, що бойові дії охоплюють понад 10 населених пунктів, зокрема найбільше атакуються Желанне, Гродівка та Воздвиженка.