Курська операція викликала питання в еліт Росії, — глави розвідок США і Британії

Про це пише Financial Times.
За даними видання, директор американського ЦРУ Бернс вважає, що Курська операція була “значним тактичним досягненням”, яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.
“Це викликало питання… …у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе”, – сказав він.
Водночас глава британської розвідки Річард Мур сказав, що це був “типово зухвалий і сміливий крок з боку українців…щоб спробувати змінити хід гри”.
Також Директор ЦРУ Вільям Бернс та голова Секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур назвали «значним досягненням» наступ ЗСУ у Курській області та закликали союзників Києва не піддаватися на загрози ескалації, що йдуть від Росії.
Бернс підкреслив, що наступ став «значним досягненням», яке виявило вразливі місця у російській армії. Він наголосив на необхідності «пам’ятати» про ризик ескалації, водночас закликавши «не боятися» російського «брязкання зброєю».
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