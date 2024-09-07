Курська операція викликала питання в еліт Росії, — глави розвідок США і Британії

21:13 На Харківщині кількість постраждалих через російський удар зросла до пʼятьох
20:54 Внаслідок обстрілів Донеччини загинули ще двоє людей й троє поранені
20:33 Росіяни припинили наступ майже по всіх ділянках фронту, — Буданов
19:51 У неділю, 8 вересня, світло вимикати не планують
19:36 “Вигоди не переважають ризики”, — міністр оборони Нідерландів про збиття ракет над Україною країнами НАТО
19:14 Шольц хоче, щоби в Німеччині працювало більше українців
18:49 Вісім безпілотників залетіли на територію Білорусі під час нічної атаки Росії на Україну
18:43 Зведення Генштабу: найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках
18:17 Ціна Курської операції може бути високою, — Bloomberg
17:47 Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинула 61 людина, — Reuters
17:36 Ситуація на Покровському напрямку краща, але необхідно дочекатися стабілізації, — Зеленський
17:13 У Донецьку проблеми з водою, — Національний спротив
16:33 Посол України в Канаді закликала скасувати показ пропагандистського російського фільму на фестивалі в Торонто
16:11 Україна і МВФ обговорили реформи, необхідні для перегляду програми фінансування
15:46 Росіяни мають тактичні успіхи під Вугледаром, — Міноборони Британії
15:28 Склад боєприпасів у Воронезькій області вразили українські дрони
15:11 Українські війська почали контратаку під Покровськом, — Forbes
14:57 Між партнерами немає консенсусу: Зеленський про зняття обмежень на використання далекобійної зброї
14:40 Іспанія долучилась до української ІТ-коаліції, — Міноборони
14:21 ДБР: За побиття та приниження курсантів судитимуть експосадовця Академії Сухопутних військ 
13:57 У День воєнної розвідки кіберфахівці ГУР провели спецоперацію в Росії, – ЗМІ
13:39 Наслідки ракетного обстрілу Павлограда: кількість постраждалих перевищує 80 осіб
13:20 За минулу добу відновлено електропостачання понад 60 тисячам абонентів, – Міненерго
12:57 МЗС України висловило занепокоєння щодо передачі Іраном балістичних ракет до Росії
12:38 Окупанти вранці обстріляли Костянтинівку на Донеччині: вбиті троє цивільних
12:19 Уряд запустив пілотний проєкт щодо менеджменту у вишах: першими учасниками стали три університети
11:47 Школярів на ТОТ псевдовлада одягне в уніформу по стилю післявоєнних років, — ЦНС
11:33 Новопризначений очільник МЗС України провів перші телефоні розмови із західними колегами
11:16 Українські дрони можуть вражати об’єкти у РФ на відстані до 1800 км від кордону, – Буданов
10:54 Протест проти фільму “Росіяни на війні”: дипломати вимагають зняти стрічку з програми кінофестивалю у Торонто
10:36 DeepState: Окупанти просунулись у двох населених пунктах Донеччини
10:14 Біля будівлі Верхової Ради знайдено уламки збитого безпілотника (фото)
09:59 Вже 74 людини: У Павлограді зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки
09:46 Нічна атака ударними безпілотниками: ворог випустив по Україні майже 70 БпЛА
09:34 7 вересня Україна відзначає День воєнної розвідки: привітання від Президента та інших офіційних осіб
09:16 У Воронезькій області РФ оголосили евакуація людей з кількох сіл через пожежу на складі боєприпасів
08:55 За добу ворог 187 разів атакував українські позиції, — Генштаб

Курська операція викликала питання в еліт Росії, — глави розвідок США і Британії

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція ЗСУ в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.

Субота, 7 вересня 2024, 20:09

бернс мур

Про це пише Financial Times.

За даними видання, директор американського ЦРУ Бернс вважає, що Курська операція була “значним тактичним досягненням”, яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

“Це викликало питання… …у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе”, – сказав він.

Водночас глава британської розвідки Річард Мур сказав, що це був “типово зухвалий і сміливий крок з боку українців…щоб спробувати змінити хід гри”.

Також Директор ЦРУ Вільям Бернс та голова Секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур назвали «значним досягненням» наступ ЗСУ у Курській області та закликали союзників Києва не піддаватися на загрози ескалації, що йдуть від Росії.

Бернс підкреслив, що наступ став «значним досягненням», яке виявило вразливі місця у російській армії. Він наголосив на необхідності «пам’ятати» про ризик ескалації, водночас закликавши «не боятися» російського «брязкання зброєю».

  • Уряд США прокоментував позицію стосовно підтримки України у контексті подій на Курщині
  • Загроза ядерної провокації на Курській АЕС цілком реальна, — керівник ЦПД
  • Російська армія відчуває серйозний дефіцит людських ресурсів на Курщині
Теги: Британська розвідка, Курщина, розвідка США

Межа у Telegram

Підписатись