Курська операція викликала питання в еліт Росії, — глави розвідок США і Британії

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція ЗСУ в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, директор американського ЦРУ Бернс вважає, що Курська операція була “значним тактичним досягненням”, яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

“Це викликало питання… …у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе”, – сказав він.

Водночас глава британської розвідки Річард Мур сказав, що це був “типово зухвалий і сміливий крок з боку українців…щоб спробувати змінити хід гри”.

Також Директор ЦРУ Вільям Бернс та голова Секретної розвідувальної служби MI6 Річард Мур назвали «значним досягненням» наступ ЗСУ у Курській області та закликали союзників Києва не піддаватися на загрози ескалації, що йдуть від Росії.

Бернс підкреслив, що наступ став «значним досягненням», яке виявило вразливі місця у російській армії. Він наголосив на необхідності «пам’ятати» про ризик ескалації, водночас закликавши «не боятися» російського «брязкання зброєю».