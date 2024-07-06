Про це повідомили на Instagram-сторінці “Кварталу 95”.
“Щодо вчинку Руслана Ханумака, новина про якого розлетілася по ЗМІ. Хочемо зазначити, що Руслан Ханумак ніколи не був штатним працівником Студії “Квартал 95”“, – зазначили в повідомленні “Квартал 95”.
Також вони зазначили, що студія раніше співпрацювала з Русланом Ханумаком як зі сценаристом, режисером та актором лише на умовах договорів замовлення. Він не був частиною спільноти “Квартал 95”.
“З 2021 року Студія “Квартал 95” не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин. Отже, некоректно називати його зіркою чи тим більше актором Студії “Квартал 95”. Всі актори “Кварталу” знаходяться в Україні“, – йдеться в заяві “Кварталу 95”.
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