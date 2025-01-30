Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.
Придбати квитки могли лише попередньо зареєстровані користувачі – до чотирьох квитків на конкурс. На цьому продажі не завершилися — надалі будуть доступні ще партії, загальна кількість квитків коливається від 50 000 до 60 000.
Вартість одного квитка становить від $44 до $285, найдорожчі квитки – на стоячі місця безпосередньо на сцені. Євробачення-2025 відбудеться у Швейцарії в місті Базель.
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