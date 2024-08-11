"Укрзалізниця" створила спеціальний резерв квитків на потяги для військовослужбовців. Також послугою можуть скористатись родичі українських захисників, які їдуть їх провідувати до шпиталів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

“Вже понад 500 військових щодня отримують можливість їхати. Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з/до прифронтових міст та періодично розширюється”, — пояснили у Генштабі.

Резерв також доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Забронювати квитки можна за посиланням, або за спеціальним номером гарячої лінії залізниці для військових: 0 800 503 222.

В Укрзалізниці нагадали, що упродовж липня було оброблено 13,2 тисячі заявок через сервіс бронювання квитків для військовослужбовців і виділила за цими заявками під військовослужбовців та членів родин поранених захисників майже 20 тисяч місць у поїздах.

“Це майже третина від усієї кількості місць, використаних військовослужбовцями за окремою бронею від моменту запуску сервісу в грудні 2023 року — тобто, за 8 місяців”, — йдеться у повідомленні перевізника.