Киянин вистрибнув з потяга, щоб нелегально потрапити до Польщі

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Чоловік розповів прикордонникам, що під час планування свого маршруту користувався порадами й вказівками із Telegram-каналу. Зокрема, узяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу.

Проте, як зазначають у ДПСУ, речами він скористатися не встиг.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.

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