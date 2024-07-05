Прикордонники Львівського загону знайшли чоловіка з травмами голови та поламаною ногою за два кілометри від польського кордону. З'ясувалося, що 34-річний киянин стрибнув з потяга "Київ-Чоп", намагаючись незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Чоловік розповів прикордонникам, що під час планування свого маршруту користувався порадами й вказівками із Telegram-каналу. Зокрема, узяв із собою спальник, каремат, трекінгові кросівки, теплі речі, дощовик, складний ніж, мотузку, сірники та їжу.

Проте, як зазначають у ДПСУ, речами він скористатися не встиг.

За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності.