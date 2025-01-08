Затримано 31-річного мешканця столиці, який після сварки зі співмешканкою побив собаку, що призвело до її смерті. Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомили у поліції Києва.

Інцидент стався в Дніпровському районі Києва, куди надійшло повідомлення про сімейний конфлікт. Після прибуття поліції з’ясувалося, що чоловік, посварившись зі співмешканкою, вирішив зігнати злість на тварині, яку забрав додому з вулиці.

Спочатку він кинув собаку зі сходів, а потім бив її ногами, поки вона не загинула від отриманих травм.

Зловмисником виявився раніше судимий чоловік. Він затриманий згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Згідно з рішенням суду, на час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.