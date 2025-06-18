Війна в Україні 19 червня 2025: обстріли, жертви та санкції ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
19 червня 2025 року відзначаємо 1212-й день війни, що триває між Росією та Україною. У Києві рятувальники завершили розбір завалів дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі, який постраждав від масованого російського обстрілу, що стався вночі 17 червня. Ця атака призвела до загибелі 28 осіб, а понад 140 людей отримали поранення. Влучання снарядів зафіксували приблизно у 30 різних точках столиці.
Міністр внутрішніх справ України, Ігор Клименко, зазначив, що повна ідентифікація близько 6 тисяч тіл, які були передані Росією в рамках Стамбульських домовленостей, може зайняти не менше 13-14 місяців.
Колишній президент США Дональд Трамп висловив думку, що порадив Володимиру Путіну стати “посередником у власній війні” проти України, коли той запропонував допомогу у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
23 червня на засіданні Ради Європейського Союзу з питань закордонних справ планується обговорення та затвердження 18-го пакету санкцій проти Росії, що стане важливим пунктом порядку денного.
В окупованому Бердянську було застрелено так званого мера міста Грицая, якого в Україні підозрюють у державній зраді, про що повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
У Київській області зафіксовано активність російських безпілотних літальних апаратів, на що реагують сили протиповітряної оборони, проінформували в Київській обласній військовій адміністрації.
Крім того, у Києві оголошено повітряну тривогу, про що повідомила Київська міська державна адміністрація.
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