Масована повітряна атака на Київ 24 травня: поранені, пошкодження, розслідування

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 24 травня, під час масованої повітряної атаки на Київ, в укритті в Подільському районі стався трагічний інцидент. Чоловік, який намагався скоїти самогубство, був терміново госпіталізований і наразі перебуває в операційній. Цю інформацію підтвердила поліція Києва.

Згідно з даними правоохоронців, постраждалий – молодий чоловік, народжений у 2003 році. Мотиви його вчинку наразі залишаються невідомими і перебувають на стадії розслідування.

Цієї ночі Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, використавши 14 балістичних ракет типу “Іскандер-М/KN-23” та понад 250 безпілотників. В результаті оборони над Києвом вдалося збити шість ракет і 245 дронів.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки в Києві постраждали 14 осіб. Також зафіксовано численні пошкодження в шести районах міста, викликані уламками збитих ракет і дронів.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що найбільше ушкоджень зазнав Оболонський район, де на чотирьох локаціях виявлено серйозні пошкодження. Уламки впали на відкриті території, пошкодивши торговий центр та житлову багатоповерхівку, де дрон завдав шкоди квартирам з третього по шостий поверхи. На щастя, вдалося уникнути виникнення пожеж.