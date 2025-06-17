Удари по Києву і Одесі, саміт G7 та підготовка до НАТО: головні новини 17 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 17 червня Київ зазнав потужного комбінованого удару з боку Росії, внаслідок якого постраждали понад 40 осіб, з яких більше 30 були госпіталізовані. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в столиці загинули щонайменше 14 людей, серед яких 62-річний громадянин США.

Найбільші руйнування сталися у Солом’янському районі, де постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту, два житлові будинки та дитячий садок. Повітряна тривога у Києві тривала майже 9 годин, наразі тривають рятувальні роботи, а в місті функціонує гуманітарний штаб.

Водночас, на світанку 17 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Одесі. Внаслідок цього удару постраждали щонайменше 13 осіб, серед яких є дитина. У місті зафіксовано вибухи, пожежі та значні руйнування цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, інклюзивний центр, дитячий садок та гаражі.

Атака розпочалася після запуску МіГ-31К та руху дронів з Чорного моря.

Саміт G7 у Канаді

У провінції Альберта, в регіоні Кананаскіс, стартував дводенний саміт лідерів “Групи семи” (G7), який проходитиме 16–17 червня. Участь у ньому беруть керівники Канади, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Японії.

Серед основних тем обговорення – глобальна економіка, безпека, енергетика та підтримка України. Перед початком саміту очільники Європейської ради та Єврокомісії закликали лідерів G7 зберігати єдність у підтримці України.

Дональд Трамп залишив саміт через ситуацію на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 і повернувся до Вашингтона. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.

Вона зазначила, що Трамп провів продуктивний день, підписавши торговельну угоду з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, але змушений був залишити захід через загострення ситуації на Близькому Сході.

“Трамп провів результативний день, підписав торговельну угоду з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером, однак змушений достроково залишити захід через ситуацію на Близькому Сході.” – Каролін Левітт, прессекретарка Білого дому

Засідання Ради Україна–НАТО у Гаазі

24 червня в рамках саміту НАТО в Гаазі відбудеться засідання Ради Україна–НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Зустріч проходитиме у форматі робочої вечері під головуванням заступника генерального секретаря Альянсу.

Захід розпочнеться о 19:00 і проходитиме без участі ЗМІ, фото та відео будуть оприлюднені після завершення.

Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що президент Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня, де також очікується присутність американського лідера Дональда Трампа.