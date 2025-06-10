Масована атака на Київ: знищено склад Gemini та пошкоджено Софійський собор

Про це представники компанії повідомили в Instagram компанії Gemini

У ніч на 10 червня Київ зазнав масованої атаки з боку Росії, внаслідок якої було повністю знищено головний склад та сервісний центр української кавової компанії Gemini. Цю інформацію підтвердили представники компанії через Instagram.

На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав, проте можливі затримки у відвантаженні продукції та сервісному обслуговуванні, як зазначено у повідомленні.

“Ми, разом з Фондом «Повернись живим» почали збір на програму навчання «Вишкіл капітанів», де основною механікою був збір за допомогою стаканчиків Тактикава. Нажаль, перша партія стаканчиків готова під відправку, також була повністю знищена в пожежі.” – Представники Gemini

Під час атаки по Києву пролунали потужні вибухи, які призвели до руйнувань і пожеж у кількох районах столиці. Внаслідок обстрілів загинула жінка, а також є постраждалі.

Серед інших пошкоджень виявився стадіон “Спартак”, де на території спорткомплексу знайшли уламки безпілотника.

Крім того, постраждав Софійський собор, який є частиною Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.