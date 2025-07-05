Масштабна атака на Київ 4 липня: двоє загиблих і 26 постраждалих

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі
Внаслідок масштабної атаки російських військ на Київ 4 липня кількість загиблих зросла до двох осіб. Сьогодні в лікарні помер один із постраждалих, що перебував у важкому стані.
Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва.
“Сьогодні в столичній лікарні помер постраждалий 25-річний чоловік, який перебував у важкому стані.”
Тіло першого загиблого було виявлено рятувальниками в пошкодженій нежитловій будівлі в Святошинському районі Києва.
Під час нічної атаки 4 липня сили протиповітряної оборони успішно відбивали російські удари. Відомо про 26 постраждалих мешканців столиці, серед яких є 10-річна дівчинка.
Рятувальники ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок обстрілів, у шести районах міста, а також зафіксували значні руйнування.
Для надання допомоги постраждалим були організовані штаби, де надають необхідну підтримку.
Після масованого обстрілу в деяких районах Києва зникла електроенергія. Атака призвела до пошкодження обладнання компанії ДТЕК та зруйнування двох трансформаторних підстанцій.
Енергетики вже змогли відновити електропостачання для близько трьох тисяч родин.
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