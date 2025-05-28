Затримання хуліганів біля меморіалів у Києві 28 травня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 травня 2025 року на Майдані Незалежності в Києві відбулося затримання трьох осіб, які вчинили хуліганські дії біля меморіальних місць. За інформацією представників Муніципальної охорони, затримані розкидали квіти та завдавали шкоди пам’ятним дошкам.

Під час ранкового патрулювання в центрі столиці охоронці помітили жінку, яка розкидала квіти біля Алеї Героїв. Її затримали та доставили до Шевченківського управління поліції для з’ясування обставин.

Пізніше до муніципальної охорони звернувся військовослужбовець, який під час прогулянки з родиною став свідком того, як двоє нетверезих чоловіків завдавали шкоди табличкам Героїв Небесної Сотні. Описавши порушників і вказавши напрямок їхнього руху, він допоміг охоронцям оперативно їх знайти біля підземного переходу. Цих осіб також доставили до поліції.

На всіх трьох затриманих були складені протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що стосується дрібного хуліганства. За це правопорушення передбачено штраф у розмірі від 51 до 119 гривень, громадські роботи від 40 до 60 годин або виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку. Найсуворіше покарання – адміністративний арешт до 15 діб.

Нагадаємо, що з 16 травня 2025 року біля Алеї Героїв у центрі Києва чергують патрулі. Це рішення було ухвалене після інциденту, коли жінка пошкодила фотографії загиблих захисників і розкидала квіти, що викликало занепокоєння серед громадськості.