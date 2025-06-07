Автопробіг у Києві на підтримку військовополонених та зниклих безвісти 2025

Згідно з повідомлення Telegram-каналу Дмитра Лубінця

Сьогодні в Києві відбувся автопробіг, метою якого було привернення уваги до долі українських військових, які залишаються в полоні або вважаються зниклими безвісти. Учасники акції зібралися, щоб вшанувати захисників з 32 ОМБр та інших підрозділів, які досі не повернулися додому.

Близько тридцяти автомобілів вирушили з Майдану Незалежності, де відбулося зібрання. Учасники акції прагнули нагадати суспільству про важливість підтримки військовополонених та їхніх родин.

Людмила, одна з учасниць, поділилася своєю історією:

“Ми зібралися, для того, щоб світ чув, не забував. Це наша підтримка їм (полоненим і зниклим безвісти – ред.). Тому ми тут. Я чекаю чоловіка 2 роки, ось уже 30 червня буде, як я нічого про нього не знаю.” – Людмила

Зоя, ще одна учасниця, розповіла про труднощі, з якими стикаються родини:

“Вісім місяців я живу у тиші. У нас зараз нічого. Ми шукаємо своїми силами. Шукаємо через офіційні джерела, але на жаль ніхто не дає ніякої інформації. Жодної взагалі.” – Зоя

Координаторка родин 32-ї ОМБр Людмила Бахмат підкреслила важливість міжнародної підтримки:

“Наша мета, щоб нас почули не тільки тут звичайні люди, цивільні, але й почули міжнародні організації, котрі безпосередньо мають вплив як на обміни полоненими, так на жаль і на репатріацію тіл.” – Людмила Бахмат

Станом на лютий 2025 року, в реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, офіційно зареєстровано близько 63 тисяч цивільних і військових. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, приблизно 40% з тих, хто повернувся з полону, раніше вважалися зниклими безвісти.

10 лютого стало відомо, що російська Федеральна служба виконання покарань (ФСІН) отримала наказ катувати українських військовополонених у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Медійна ініціатива за права людини повідомляє про 140 місць утримання українських військових та цивільних осіб у полоні, як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Найбільший обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” відбувся у три етапи після переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року. 23 травня додому повернулися 697 осіб, серед яких військовополонені та цивільні заручники. 24 травня відбувся другий етап, під час якого в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців. 25 травня завершився третій етап обміну, в рамках якого додому повернулися 303 українські військовослужбовці.