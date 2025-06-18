Суд продовжив арешт Артема Косова у справі вбивства підлітка на фунікулері

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

18 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для Артема Косова, колишнього співробітника Управління державної охорони, який обвинувачується у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна на станції столичного фунікулера. Косов залишиться під вартою до 16 серпня без можливості внесення застави, про що повідомила кореспондентка з зали суду.

Судове засідання затрималося на дві години через відсутність адвокатів обвинуваченого, тому захисницю підключили в режимі онлайн з безоплатної правової допомоги. Прокурори наполягали на продовженні тримання під вартою без права на заставу ще на два місяці та на переведенні з гауптвахти до СІЗО.

“Надійшов лист на військову прокуратуру, що гауптвахта переповнена і треба змінити місце утримання під вартою – на державну установу Київський слідчий ізолятор”, – прокурорка Васильєва

Тимчасова адвокатка Косова просила суд не продовжувати тримання під вартою та не змінювати місце утримання, зазначивши, що камера розрахована на чотирьох осіб, а фактично там перебувають лише двоє.

“Камера на 4 особи, а з ним лише двоє. Тому просимо відмовити у клопотанні і не змінювати місце перебування”, – адвокатка обвинуваченого

Артем Косов заперечив переповненість гауптвахти, назвавши вимоги прокуратури тиском і маніпуляціями, підкресливши, що співпрацює зі слідством.

“Гауптвахта не переповнена, це тиск на мене з боку прокуратури. Це вперше до мене застосовуються такі санкції. Я вважаю, це все маніпуляції. Я зі слідством співпрацюю”, – Артем Косов

Після заслуховування всіх сторін суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 серпня без можливості внесення застави. Однак питання про переведення до СІЗО не було вирішено, оскільки це не входить до повноважень суду.

Під час засідання планувалося продовжити вивчення відеоматеріалів, але через відсутність захисників обвинуваченого це питання відклали до наступного засідання, яке заплановане на 26 червня.

Обставини загибелі підлітка на станції фунікулера

7 квітня 2024 року на станції фунікулера в Києві загинув 16-річний Максим Матерухін. За свідченнями очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка, який впав і розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Максим навчався у 10-А класі столичної школи №36. Свідчення надали семеро підлітків, які були присутні під час інциденту.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження, оскільки підозрюваний служив водієм в Управлінні державної охорони. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Водночас у ДБР спростували інформацію про те, що він був їхнім колишнім працівником, а також підтвердили, що під час трагедії він не виконував службових обов’язків і перебував у стані алкогольного сп’яніння.

5 травня 2024 року досудове розслідування завершили, а матеріали справи передали стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт передали до суду. Слідчі встановили, що вбивство було скоєне з хуліганських мотивів, за що підозрюваному загрожує довічне ув’язнення. Косов свою провину не визнає.

Під час судового розгляду у Шевченківському райсуді допитали свідків та розпочали вивчення відеоматеріалів справи.