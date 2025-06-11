Суд продовжив арешт екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина

Як повідомляє публікація журналіста Юрія Бутусова у Facebook

Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екскомандиру 155-ї бригади “Анна Київська” Дмитра Рюмшина до 20 липня. Це стало відомо з повідомлення кореспондента з судового засідання.

Адвокат Рюмшина намагався оскаржити прокурора, стверджуючи про можливу підробку доказів, але суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Захисник також зазначив, що застава у 30 мільйонів гривень є надмірною, оскільки сім’я Рюмшина не має можливості її сплатити через низький дохід.

Прокурор під час слухання справи вказав на те, що Рюмшин не повідомив про “630 випадків самовільного залишення частини” у бригаді “Анна Київська”. Адвокат пояснив, що Рюмшин перебував у відрядженні, а обов’язки командира виконувала інша особа. Дмитро Рюмшин був у Франції під час навчань, а його заступник формував списки військових.

Прокурор просив продовжити тримання під вартою на 60 днів, до 20 липня, з можливістю внесення застави у 30 мільйонів гривень. Суд задовольнив це прохання, але зменшив розмір застави до 27 мільйонів гривень.

Інформація про 155-ту бригаду “Анна Київська” та справу Дмитра Рюмшина

155-та бригада “Анна Київська” була сформована у березні 2024 року. Бійці бригади проходили навчання у Франції, після чого їх направили на Покровський напрямок.

У грудні 2024 року журналіст Юрій Бутусов повідомив про серйозні проблеми в бригаді, зокрема, низький рівень підготовки, погане забезпечення та численні випадки самовільного залишення частини, частина з яких сталася під час навчань у Франції.

20 січня 2025 року Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України затримали Дмитра Рюмшина, підозрюючи його у бездіяльності щодо самовільного залишення частини військовими та формуванні списків на відрядження з “невмотивованих” бійців. Рюмшин заперечує ці звинувачення.

22 січня Печерський районний суд Києва обрав для Рюмшина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів з можливістю внесення застави в 90 мільйонів гривень. Захист подав апеляцію на це рішення.

У ніч на 19 березня суд продовжив тримання під вартою до 20 квітня із заставою у 43 мільйони гривень. 9 квітня Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту, зменшивши заставу до 35 мільйонів гривень.

22 травня апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час засідання з’явилася інформація, що одна з військових частин готова прийняти Рюмшина на службу.