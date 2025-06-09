Суд продовжив арешт головного психіатра ЗСУ Олега Друзя з заставою 49 млн грн

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Шевченківський районний суд у Києві ухвалив рішення продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для головного психіатра ЗСУ Олега Друзя до 21 липня. Суд також дозволив йому внести заставу в розмірі 49 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердив кореспондент.

Олег Друзь взяв участь у судовому засіданні через відеозв’язок за власним бажанням. Прокурори наполягали на необхідності продовження тримання під вартою.

Захист подавав клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт з заставою у 908 400 гривень, аргументуючи це тим, що Друзь має річний дохід близько 1 мільйона гривень.

Підозрюваний зазначив, що має близько 750 родичів і зобов’язання перед Батьківщиною та сім’єю, щоб довести, що не планує залишати територію України.

На засіданні суд заслухав свідчення свідків, що стосуються справи.

Деталі справи Олега Друзя

21 січня 2025 року стало відомо про затримання Олега Друзя Службою безпеки України. Він є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії та відповідає за питання придатності військових до служби. Його підозрюють у корупційних діях.

Згідно з даними слідства, після 2022 року родина Друзя набула необґрунтованих активів на суму понад 1 мільйон доларів (більше 49 мільйонів гривень). Серед цих активів – чотири автомобілі BMW X серії, дві земельні ділянки на Київщині, а також дві квартири в Києві та Одеській області загальною площею понад 120 квадратних метрів.

22 січня суд ухвалив рішення про взяття Друзя під варту з можливістю внесення застави у розмірі 49 мільйонів гривень.

Джерела, знайомі зі слідством, повідомили, що у родини головного психіатра ЗСУ також може бути майно в Туреччині.