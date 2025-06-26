Суд продовжив арешт Максима Бобилєва за жорстоке поводження з військовополоненими

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення про продовження запобіжного заходу для військовослужбовця Максима Бобилєва до 23 серпня. Його підозрюють у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими під час його перебування в російському полоні. Цю інформацію повідомила кореспондентка з зали суду.

Сам Бобилєв заперечує свою провину, стверджуючи, що не вчиняв жодних протиправних дій щодо потерпілих, не співпрацював із російськими окупантами та вважає, що тримання під вартою є недоцільним. Він також зазначив, що свідчення потерпілих можуть мати особисті мотиви. Важливо відзначити, що потерпілі не з’явилися на судове засідання.

Бобилєв розповів, що служив за контрактом на посаді водія, і планує продовжити службу у 35-й бригаді 137-го батальйону, якщо його виправдають.

Прокурор Дмитро Марцин наполягав на продовженні тримання під вартою, вказуючи на ризики втечі, оскільки сестра Бобилєва проживає за кордоном, а сам підозрюваний раніше висловлював намір поїхати до неї після завершення служби.

Адвокат Роман Брацило просив провести закрите засідання через питання честі та гідності свого підзахисного. Прокурор виступив проти цього, зазначивши, що суспільний інтерес у справі переважає, а розголошення особистих даних не передбачається. Засідання відбулося у відкритому режимі.

Якщо провину Бобилєва буде доведено, йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

Деталі справи

Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб. Нагляд за ними здійснювали учасники так званої “Донецької народної республіки” з українськими паспортами.

Протягом 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.

За даними слідства, Бобилєв не лише проявляв лояльність і допомагав працівникам колонії, але й сам брав участь у побитті українських військовополонених. У підозрі йдеться про чотири епізоди знущань, у яких постраждало п’ятеро осіб у період з вересня 2023 по січень 2024 року.

У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.