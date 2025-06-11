Суд залишив Іллю Лапіна під домашнім арештом у справі про оборону Харківщини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення залишити екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна під домашнім арештом до 20 липня, з обмеженням у часі з 23:00 до 5:00. Цю інформацію повідомив кореспондент з зали суду.

Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, тоді як адвокати Лапіна просили змінити його на особисте зобов’язання. Суд задовольнив прохання прокурора, але надав можливість Лапіну відвідувати лікарні для проходження стаціонарного лікування.

Деталі справи про неналежну оборону Харківщини

У справі фігурують військові Юрій Галушкін, Артур Горбенко та Ілля Лапін. За інформацією Державного бюро розслідувань, екскомандири оперативно-тактичного угруповання “Харків”, 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади “недбало виконували свої обов’язки”, що призвело до захоплення частини території Липецької сільської громади російськими військами.

Наступ Росії на півночі Харківщини у 2024 році

Повторний наступ армії РФ на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня 2024 року. Російські війська змогли захопити частину території Вовчанської та Липецької громад.

Внаслідок обстрілів Вовчанськ зазнав значних руйнувань. Станом на січень 2025 року частини цих громад залишаються під окупацією. Жителі Вовчанської та Липецької громад були змушені евакуюватися через загрозу безпеці.