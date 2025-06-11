Суд залишив екскомандира Артура Горбенка під нічним домашнім арештом у справі Харківщини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Печерський районний суд у Києві ухвалив рішення залишити екскомандира 125 бригади ТРО Артура Горбенка під нічним домашнім арештом. Про це повідомили в пресслужбі суду.

Прокурор, що веде справу Горбенка, подав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Суд задовольнив це прохання, але скоротив години арешту: тепер Горбенко буде під арештом з 23:00 до 5:00, замість попередніх 21:00 до 6:00.

Артура Горбенка звинувачують у недбалому виконанні обов’язків військової служби та неналежній обороні під час наступу російських військ на півночі Харківщини у 2024 році.

11 червня Печерський районний суд також залишив під нічним домашнім арештом екскомандира 415-го окремого стрілецького батальйону Іллю Лапіна, дозволивши йому відвідувати лікарні для проходження лікування.

Крім того, 11 червня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід для ексначальника ОТУ “Харків” генерала Юрія Галушкіна, перевівши його з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Деталі справи про неналежну оборону Харківщини

Серед підозрюваних у цій справі є військові Юрій Галушкін, Артур Горбенко та Ілля Лапін. За інформацією ДБР, екскомандири оперативно-тактичного угруповання “Харків”, 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону звинувачуються у недбалому ставленні до своїх обов’язків, що призвело до захоплення частини території Липецької сільської громади російськими військами.

Наступ Росії на півночі Харківщини у 2024 році

Повторний наступ армії РФ на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня 2024 року. Російські війська захопили частину територій Вовчанської та Липецької громад. Внаслідок бойових дій місто Вовчанськ зазнало значних руйнувань через обстріли. Станом на січень 2025 року частини цих громад залишаються під окупацією.

В результаті наступу жителям Вовчанської та Липецької громад довелося евакуюватися, рятуючи свої життя.